Gobierno de Nuevo León alista el Presupuesto 2024; no define fecha de entrega

El Tesorero está trabajando con todo mundo, dentro del Poder Ejecutivo y hacia afuera también, recabando la información para presentar un Presupuesto.'La intención es que si el Congreso lo permite y las condiciones se dan, claro que se presenta en tiempo y forma, esa es la intención', refirió Navarro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPPOLITICA: Morena donará mes de dieta por Otis, pero descarta ajuste a Presupuesto 2024Diputados de oposición prepararán una propuesta de asignación presupuestal para la reconstrucción Guerrero.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

MILENIO: Comisión en San Lázaro se declara en reunión permanente para discutir presupuesto 2024Comisión en San Lázaro se declara en reunión permanente para discutir presupuesto 2024

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Dictamen del Presupuesto de Egresos 2024 será votado en comisión el 3 de noviembrePosterior a la votación, será enviado a la Junta Directiva, para que a su vez sea enviado al pleno y se discuta en lo general

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Proyecto de Presupuesto de Egresos del INAI 2024El proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional de Transparencia, fue construido atendiendo a los principios republicanos de austeridad, racionalidad y un alto sentido de responsabilidad. | Blanca Lilia Ibarra

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Marcelistas proponen ajustar Presupuesto 2024 para integrar reconstrucción de AcapulcoDiputados de corriente marcelistas de Morena y PVEM presentaron propuesta de ajustes al Proyecto de Presupuesto 2024, para reconstruccion de Acapulco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Morena prevé recorte de 27 mil mdp a poderes y órganos autónomos en Presupuesto 2024Morena prevé recorte de 27 mil mdp a poderes y órganos autónomos en Presupuesto 2024

Fuente: Milenio | Leer más ⮕