Gobierno de CDMX confirma sanciones contra empresa que remodeló tramo de L1 del Metro

“Todos los retrasos que sean imputables a la empresa serán sancionados y vienen en tres vertientes: lo que tiene que ver con la obra civil, lo que tiene que ver con la modernización de los trenes de reciente adquisición y los trenes de reciente adquisición”, afirmó.

Estas son las rutas alternativas tras cierre del tramo Isabel la Católica a Observatorio de Línea 1 del MetroA su vez, señaló que se necesitaba que se hiciera la entrega del primer tramo para hacer la contabilización de dichas sanciones.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Metro y Metrobús de la CDMX: hoy martes 31 de octubre de 2023Usuarios de internet señalaron los retrasos del Metro y Metrobús de la CDMX

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ¿Qué está pasando entre Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava?Los dos funcionarios buscan convertirse en el jefe de Gobierno de la CDMX

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Corte avala reformas por candidaturas comunes para Jefatura de Gobierno de CDMX, diputaciones y alcaldíasSe rechazó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien proponía invalidar la reforma por una supuesta violación al proceso legislativo

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Anuncian cierre de segundo tramo de Línea 1 del Metro de CdMx; ¿cuándo será?El próximo jueves 9 de noviembre, cerrará de forma temporal el tramo Isabel la Católica- Observatorio de la Línea 1 del Metro de Ciudad de México.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Metro de la CDMX: ¿cuándo cierra el segundo tramo de la Línea 1?Anuncian el último día de operación de la ruta que va desde Observatorio a Balderas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Metro CDMX: ¿cuándo cierra el segundo tramo de la Línea 1?Anuncian el último día de operación de la ruta que va desde Observatorio a Balderas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕