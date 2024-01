Gobernador de Nuevo León viola la Constitución con spot de apoyo a precandidato presidencial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, incurrió en violaciones constitucionales con el contenido de su nuevo spot de apoyo a Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), según la queja que alista la coalición opositora. En el promocional, difundido ayer en la red social X, el mandatario estatal entrega la estafeta de la precandidatura presidencial del 2024 –simbolizada en tenis color naranja fosforescente– al diputado emecista Álvarez Maynez.

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, anunció la presentación de una denuncia, pues el gobernador habría vulnerado los artículos 134 y 41 de la Constitución. “Samuel García es gobernador de Nuevo León las 24 horas, hasta cuando está durmiendo, y al emitir ese tipo de promocional, no importa si es dentro de la pauta o no de Movimiento Ciudadano, o en redes sociales o no, hay la presunción de una violación electoral porque él tendría que guardar el principio de neutralidad”, explicó





