Giuliani solicita protección de sus bienes después de ser ordenado a pagar por difamación

Horas después de que la jueza federal que presidió el caso por difamación intentado por dos trabajadoras electorales de Georgia, le ordenó a Giuliani presentar documentos en una corte de Nueva York solicitando la protección de sus bienes. En la solicitud, el exalcalde declaró deudas por el orden de $500 millones y activos de solo $10 millones, después de que la jueza federal Beryl A.

Howell ordenara el pago inmediato del veredicto, basada en lo que consideró como un gran peligro de que Giuliani ocultara sus bienes de Ruby Freeman y su hija Wandrea ArShaye “Shaye” Moss, las trabajadoras electorales acusadas falsamente por él de ayudar a robar las elecciones de 2020. De "alcalde de EEUU” a blanco de la justicia: los problemas legales de Giuliani pueden ser más extensos que los de Trump. La protección ofrecida por una declaratoria de quiebra no cubriría a Giuliani en el caso de difamación. Pero la protección del proceso de quiebra podría no beneficiar a Giuliani en el caso de las trabajadoras electorales de Georgia





Univision » / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Guerra de Israel contra Hamás llega a Nueva York en una batalla de cartelesLa guerra de Gaza llegó hasta Nueva York en forma de una batalla de carteles entre activistas proisraelíes y propalestinos que buscan ocupar el espacio público con mensajes que son inmediatamente contestados, tachados o arrancados por sus adversarios

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Mónica Soto será la nueva líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónMónica Soto será la nueva líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de las elecciones más grandes del país. Su periodo concluye en 2025.

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Expertos resaltan falta de legitimidad y trayectoria judicial de nueva ministra de AMLOExpertos compartieron la opinión de que la ministra Lenia Batres carece de experiencia judicial y tiene vínculos políticos con el presidente López Obrador; por lo que su nombramiento se traduce en un intento por cooptar los Poderes del Estado.

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »

Nueva expansión de PokémonGame Freak lanza una nueva expansión de Pokémon que intenta satisfacer las demandas de los fans y dar una conclusión a los relatos anteriores.

Fuente: atomix - 🏆 26. / 63 Leer más »

Rebel Moon (Parte 1): La Niña del Fuego - Nueva película de Zack SnyderLa nueva película de Zack Snyder parte de una sociedad subyugada que se niega a servir a los más poderosos, un mensaje con carga social con tintes espaciales que aprovecha la ficción para dotar de humanidad a sus personajes.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

The Last of Us: Nueva temporada se retrasaLa segunda temporada de la exitosa serie The Last of Us se retrasa debido a razones específicas, lo que decepciona a los fans que esperaban ver a los personajes Joe y Ellie nuevamente.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »