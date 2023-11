¡Gigantesco Hugo! González vuelve a salvar su arco una doble atajada

¡Pintura de gol! Almada pone a bailar el Kraken con una potente volea¿Qué hizo Campillo? Diego despeja en lugar de tirar a puerta¡Bien Talavera! El portero de Bravos le roba el gol a Moisés¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso¡Cerca Bravos! Chávez cruza demasiado el tiro y se salva la Máquina

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: La OFJ inicia tercera temporada en Guanajuato y homenajea a Cervantes y György LigetiLa agrupación que dirige José Luis Castillo, inició su tercera temporada del año en Guanajuato en el marco del Festival Internacional Cervantino

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Jawy Méndez y Manelyk González, ex Acapulco Shore, se solidarizan con afectados por 'Otis'Jawy Méndez y Manelyk González, ex integrantes de Acapulco Shore ayudaron a afectados por huracán Otis.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

TOMATAZOSCOM: ¿Eiza González reemplazará a Gal Gadot como la Mujer Maravilla en el DCU de James Gunn?El nombre de Eiza González ha aparecido como una de las candidatas para dar vida a la superheroína de DC Comics en futuras películas.

Fuente: TomatazosCom | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Netflix tiene la película que le valió a Leonardo DiCaprio su primer premio OscarLa cinta, basada en un exitoso libro, fue dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Tráiler arrolla y deja sin vida a hombre en la autopista Saltillo-TorreónLa víctima identificada como Jorge Eduardo González, era oriunda de Nuevo León

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Halloween. Cómo celebrarlo sin perder su alma en el intentoConocí al actual Obispo de Saltillo, Hilario González, casi recién desempacado para desempeñar su ministerio

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕