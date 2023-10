Georgina Rodríguez revive los skinny jeans con botas altas (y los hace funcionar)

Georgina Rodríguez realmente no sigue las últimas tendencias, ella se mantiene fiel a su estilo. Mientras nos encontramos en un momento en el que las pasarelas, las expertas del street style y las tiendas de moda imponen los baggy jeans a la cadera como se usaban en los 2000, la pareja de Cristiano Ronaldo sigue eligiendo sus skinny jeans favoritos.

Cuando se trata de acompañar a Cristiano Ronaldo a algún partido, hay dos posibilidades: verla muy arreglada con vestidos y bolsas de mano de Hermès como lo hizo en el Mundial de Fútbol 2022 o con la camiseta del equipo de su pareja con un look más casual de jeans. Aunque esto no quiere decir que por llevar el uniforme del equipo y vaqueros sus looks sean simples, al contrario, sus accesorios lo hacen todo.

