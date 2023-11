Gayosso inyecta 5 mdp anuales a tratamientos tanatológicos

“La muerte es tabú, es indeseada y produce rupturas en las familias. Las personas buscan no aliviar, sino para entender y prepararse ante la muerte”, expresó.Actualmente, la funeraria atiende de manera gratuita a más de 50 mil familias al año y realiza pláticas de tanatología todas las semanas en distintas partes de la República.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Estos son los cementerios y funerarias con más quejas en México, según ProfecoConoce cuáles son las empresas de servicios funerarios con más quejas registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Día de Muertos: Xoloitzcuintle, el perro mexicano asociado a la muerteEl xoloitzcuintle es una raza surgida hace dos milenios en el occidente de México a la que se le asocia con tradiciones funerarias prehispánicas

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Columbarios más antiguos y grandes de Torreón: te contamos su historia, ubicaciones y precioPara inicios de los años ochentas, en Torreón el servicio de cremación no existía entre las opciones funerarias de la época.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Manifestantes bloquean Periférico Sur CDMX desquician tráfico alternativas vialesSe trata de ahorradores de FICREA que fueron defraudados

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Descubre las mejores plantas para decorar tu dormitorioSe trata de especies que además de embellecer ambientes pueden ayudarte a conciliar el sueño.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Edomex logra vincular a proceso a dos policías a través de TEO, abogado virtualSe trata del primer caso que llega a vinculación en el país.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕