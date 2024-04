Gastos de campaña en Guanajuato superan los 25 millones de pesos

Guanajuato , México.- A más de un mes del arranque de las campañas a la gubernatura de Guanajuato los gastos en totales reportados por las tres candidatas ascienden a más de 25 millones de pesos según el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral al corte del 13 de abril.

En el caso de Alma Alcaraz, de la coalición Morena, Partido Verde y PT, se han reportado gastos por 4 millones 861 mil 166.13 pesos e ingresos por 3 millones 941 mil 644.83 pesos, teniendo un saldo negativo de 919 mil 521 pesos. Se han reportado 195 movimientos para un total de 711 eventos, así como 13 avisos de contratación.En su caso, la mayoría del recurso se han gastado en operativos de la campaña con más de 2.6 millones de pesos.

Guanajuato Campañas Gastos Candidatas Libia García

