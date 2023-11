Funerarias de Celaya protestan contra impuesto de traslado de cuerpos

Representantes de 30 funerarias de Celaya y la región se manifestaron en contra del impuesto de traslado de los cuerpos que les empezó a cobrar el Gobierno Estatal. El permiso de traslado tiene un costo de 350 pesos y requiere que las funerarias acudan varias veces a Guanajuato, lo que implica inversión en dinero y tiempo.

PERİODİCOCORREO: Gobierno municipal de Celaya deberá disculparse por acoso sexualEl gobierno municipal de Celaya tendrá que emitir una disculpa pública a una ex funcionaria que denunció al ex director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya por acoso sexual. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió recomendaciones por acoso sexual, pero no por acoso laboral.

PERİODİCOCORREO: Gradúan a 26 cadetes del Infopol en CelayaA pesar de los riesgos y los ataques que ha habido en contra de policías municipales, este miércoles se graduaron 26 cadetes del Instituto de Formación Policial (Infopol) como técnicos en Policiología, quienes se integrarán en dos semanas a la Dirección de Policía.

PROCESO: Registran a precandidatos para la Jefatura de Gobierno en Ciudad de MéxicoSantiago Taboada, Adrián Rubalcava y Luis Espinosa se registraron en las sedes del PAN, PRI y PRD, respectivamente, para competir por la candidatura de la alianza Va por la Ciudad de México por la Jefatura de Gobierno.

MİLENİO: Pedro Sánchez elegido presidente del Gobierno de EspañaEl candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez fue elegido hoy presidente del Gobierno de España por mayoría absoluta en al Congreso, lo que le permitirá continuar en el cargo.

EXPPOLİTİCA: AMLO: las mentiras sobre daños de Otis son para socavar al gobiernoEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la versión de que son 350 los decesos por el huracán Otis busca “socavar” a su gobierno

PROCESO: Cuestionan elección de Claudia Delgadillo como candidata al gobierno de JaliscoMorenistas inconformes cuestionan la elección de Claudia Delgadillo como virtual candidata al gobierno de Jalisco por la alianza Juntos Haremos Historia. Señalan sus saltos de un partido a otro –del PRI a Morena y luego al Verde— y su relación con un personaje vinculado a la delincuencia organizada.

