Funerarias de Celaya acuerdan segunda mesa de trabajo con Gobierno del Estado

Tras la manifestación que realizaron los representantes de alrededor de 30 funerarias de Celaya y otros municipios, para inconformarse por el nuevo impuesto por traslado de cuerpos , este viernes se reunieron agentes funerarios con representantes de Gobierno del Estado y acordaron que tendrán una segunda mesa de trabajo, pero mientras tanto no estarán obligados a realizar el trámite y tampoco el pago de este nuevo requerimiento.

Tras reunirse con las autoridades estatales, Itzel Guadalupe Martínez, vocera de las funerarias de Celaya , explicó que no están totalmente satisfechos con la solución que les dieron, pero están conformes con este primer acercamiento, sobre todo porque escucharon sus inconformidades y peticiones. Sin embargo, recalcó que su petición es que se elimine el trámite y el cobro por el traslado del cuerpo. La vocera de los funerarios en Celaya , dijo que aunque agradecen la apertura de las autoridades y que les cancelaron de manera momentánea el cobro y realizar el trámite, pero no están totalmente satisfecho





