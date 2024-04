Fuerza Regida recibe amenazas en Cancún

La agrupación alcanzó gran popularidad a finales de los años 80, gracias a su peculiar estilo y pegadizas canciones

En una entrevista que ofreció al programa español,"Socialité", Font reveló que atravesó varios problemas económicos que lo llevaron al borde de la bancarrota y ahora los vagones del metro se convirtieron en su escenario:"He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando”, dijo.

Grupo Fuerza Regida es amenazado con narcomanta para que no dé concierto en CancúnHasta el momento la agrupación de corridos tumbados no ha cancelado la fecha, por lo que parece que sí se presentará en la Plaza de Toros

Axe Ceremonia 2024: LCD Soundsystem, Fuerza Regida y más de 30 artistas se presentarán esta nocheEl segundo día del festival pondrá a bailar y cantar a todos sus asistentes

LCD Soundsystem y Fuerza Regida cierran el Festival CeremoniaSe trató de la segunda edición del evento musical

Shakira habla de su nuevo álbum que incluye colaboraciones con Fuerza Regida y Grupo FronteraEn 'Las mujeres ya no lloran', su primer álbum nuevo en siete años, la cantante colombiana transforma su dolor en arte. 'No es un álbum de divorcio, reúne la transformación de la vulnerabilidad en resiliencia', dice en entrevista.

AXE Ceremonia 2024 cierra con LCD Soundsystem, Arca, Kenia Os y Fuerza RegidaEl Parque Bicentenario ubicado a los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo recibió este domingo 52 mil fans para su fiesta de onceava edición desde las 15:45 y hasta más allá de las dos de la madrugada.

Fuerza Regida confirma concierto en la Plaza de Toros México; boletos, fechas, preventa y másFuerza Regida confirmó una fecha para presentarse en la Plaza de Toros 'La México'; te damos todos los detalles

