“Fuerte y sexy”, esa era la misión para Ganondorf en Zelda: Tears of the Kingdom

Uno de los mejores títulos de este año es, sin duda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cuál es uno de los favoritos para convertirse en el GOTY 2023. Han pasado algunos meses desde su lanzamiento en Nintendo Switch y sus responsables acaban de confesar lo que quisieron lograr con Ganondorf.

Como seguramente recordarás, esta entrega de The Legend of Zelda se lanzó en mayo de este año y una de sus grandes sorpresas fue el regreso del Rey del mal o el Señor de la oscuridad. Debido a esto, nuestros amigos de Nintendo Dream hicieron una entrevista a Eiji Aonuma (productor) y Hidemaro Fujibayashi (director), sobre diferentes puntos de la entrega para la consola híbrida y uno de ellos estuvo relacionado con el villano.

Si creías que Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se veía muy bien o tal vez demasiado bien, parece que esa fue la intención de Fujibayashi, quien compartió las siguientes palabras al respecto:

“Creo que fuimos capaces de expresarlo bien visualmente. El diseñador responsable dijo que quería que el personaje no solo fuera violento, sino también abrumadoramente malvado y un hombre atractivo del que se enamoraran tanto hombres como mujeres”.“La elección de la ropa y los accesorios también son importantes, y soy consciente de que el propio Ganondorf tiene conciencia estética y un buen sentido del estilo.

