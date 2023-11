Frente frio 8 deja afectaciones en Veracruz: derrumbes, caída de árboles, niebla y lluvias

En Veracruz puerto, se cayeron 34 postes de alumbrados público, cuatro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dos de Telmex. Además de registrarse dos incendios de pastizales y la caída de dos espectaculares.En Tlilapan, hubo un derrumbe a la altura de la localidad Tonalixco, en la carretera Orizaba-Magdalena.En Tierra Blanca, se reportó la caída de la estructura de una gasolinera que dejó dos lesionados delicados.

