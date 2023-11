Frente frío: ¡Llegaron los pingüinos! Alertan por temperaturas de 4 grados en 5 alcaldías de la CDMX

¡Atención! Encontronazo de frente frío número 8 y tormenta tropical “Pilar” provocarán caída de aguanieve y temperaturas de -10 grados, los cuales provocarán que el ambiente se mantenga frío en los próximos días, por lo que se recomienda estar atento a los avisos climáticos del SGIRPC.pronosticó para la Ciudad de México y el Estado de México se presenten lluvias aisladas de 0.

Anuncian cierre de tramo Isabel La Católica-Observatorio de Línea 1 del Metro por obras de remodelación Tratar de evitar los cambios bruscos de temperatura, además de en caso de presentar algún síntoma de malestar deberán acudir alLa dependencia tiene previsto que la duración del mal clima será el día de mañana en un horario de las 5 a las 7 de la mañana, en caso de ser necesario la SGIRPC deja su número en caso de algún reporte o emergencia 911 o 5556832222.

