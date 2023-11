Frente Amplio ya tendría candidato a la gubernatura en Veracruz; esto se sabe

el Frente Amplio por México postulará candidatas mujeresen Yucatán, Ciudad de México, Puebla y, los tres partidos aliancistas ya tendrían definido en cuáles estados les correspondería proponer un candidato o candidata. El PAN tendrá mano en Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán y Puebla.

