Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX; desatan protestas

“Serán los alcaldes de la UNACDMX quienes emitan postura al respecto, por lo que Sandra Cuevas y el alcalde con licencia de, así como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, habrán de pronunciarse el el momento oportuno”, indicó en un comunicado.criticó la resolución del Frente Amplio por México y calificó como grave que quieran dejar fuera a las mujeres de la competencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMXMarko Cortés, líder del PAN, reveló que el Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX, siguiendo lineamientos del INE

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Frente Amplio por México postulará candidatos hombres en Yucatán, Puebla, Veracruz y CdMxMira aquí quiénes son las propuestas del Frente Amplio por México para candidatos a gubernaturas en 2024.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: PAN proyecta que candidaturas del Frente Amplio para CDMX, Veracruz, Yucatán y Puebla sean para hombresIntegrantes del PAN señalan que avanzan en acuerdos por cada entidad en la que se renovarán cargos en 2024 , prevén postular a hombres y mujeres en la Ciudad de México por el principio de paridad

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Marko Cortés: serán hombres los candidatos del Frente Amplio por México en Yucatán, Puebla, Veracruz y la CDMXEste es el primer adelanto que se da sobre los aspirantes del FAM

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Candidato del Frente Amplio sería hombre en Veracruz; proyectan a Pepe o HéctorEl lunes pasado, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, informó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido sobre la estrategia que seguirá el Frente Amplio por Mé...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Aprueba Frente Amplio Proyecto de Nación elaborado por Gurría; violencia criminal, el mayor retoEl documento señala que la inseguridad es el principal reto que debe de enfrentarse, por lo que para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia se proponen 12 líneas de acción

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕