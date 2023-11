Fractura en el supuesto entendimiento político entre Marcelo Ebrard y Morena

El supuesto “entendimiento político” entre Marcelo Ebrard y Morena comenzó a fracturarse apenas 24 horas después de su anuncio. Claudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron las deducciones del ex canciller de un aparente pacto con su grupo, y dejaron claro que él no es la segunda fuerza dentro del partido pues se trata de un solo movimiento, que aquí no se aceptan corrientes, ni se reparten cuotas a través de cuates.

El lunes Marcelo Ebrard anunció que se quedaría en Morena gracias a un “entendimiento político” con Claudia Sheinbaum que implicaba, primero, aceptar irregularidades en el proceso mediante el que fue seleccionada como eventual candidata presidencial, y además, reconocer que es la segunda fuerza dentro del partido y que por lo tanto, tendría posiciones en los órganos internos y de dirigencia, así como en el proceso electora

:

MİLENİO: Marcelo Ebrard continuará en Morena tras llegar a un “entendimiento” con Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard llega a un acuerdo con Claudia Sheinbaum y decide continuar en Morena después de que se reconocieron irregularidades en el proceso interno.

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: Mario Delgado desconoce pacto de Ebrard y Sheinbaum en MorenaEl dirigente nacional de Morena , Mario Delgado , desconoce el presunto pacto entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum para dar posiciones a su grupo en el partido. Delgado enfatiza que los cargos se obtienen a través de encuestas y aval del Consejo Nacional.

Fuente: Milenio | Leer más »

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdosEl excanciller Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdos sobre el papel que él y su equipo tendrán en el partido. Negoció tener representación en las comisiones de Encuestas y Elecciones, en los órganos directivos del partido y en el Comité Ejecutivo Nacional.

Fuente: ExpPolitica | Leer más »

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard se queda en Morena MARCELO EBRARD SE QUEDA EN MORENA El excanciller Marcelo Ebrard dio a conocer la respuesta a su queja por la irregularidades en el proceso interno y dijo que él no está por un cargo sino por el futuro del país. Te contamos los detalles 👇

Fuente: ExpPolitica | Leer más »

MİLENİO: Claudia Sheinbaum critica el criterio de paridad en las candidaturas de MorenaEl dirigente nacional de Morena , Mario Delgado , reconoció que Claudia Sheinbaum criticó el criterio de paridad que se aplicó en el 2022, en el que no se otorgaron candidaturas a las mujeres que tenían posibilidades de ganar.

Fuente: Milenio | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Claudia Sheinbaum comenzará la precampaña el 20 de noviembreEl líder morenista anunció la fecha de inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum para la presidencia

Fuente: heraldodemexico | Leer más »