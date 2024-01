Fracaso en las metas de seguridad del gobierno

En el quinto año de gobierno de la actual administración federal queda perfectamente claro que el gobierno fracasó en cumplir sus metas de seguridad: el país no se pacificó; los delincuentes no dejaron las armas por los tractores; los delitos no bajaron, según los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad o los planes sectoriales de combate a los delitos; el acceso a la justicia empeoró y las violaciones a derechos humanos crecieron a niveles sin antecedentes. Ante tal fracaso y a tan sólo nueve meses del fin de la administración del presidente López Obrador, vale la pena preguntarnos por qué se consumó tal desastre y si el próximo sexenio nos veremos obligados a arrancar desde cero los proyectos de segurida





