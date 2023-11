Esta mañana inició una nueva temporada de Fortnite, pero no es como cualquier otra. Se trata de un acontecimiento muy especial para muchos jugadores, pues el Battle Royale regresó a sus inicios y trajo de vuelta su mapa original, así como diversas armas y objetos clásicos de 2017. La nostalgia es poderosa y los más recientes números del juego lo demuestran.

La Temporada OG inició hace sólo unas horas, pero esto fue suficiente para que el título de Epic Games rompiera un importante récord: superar su pico máximo de jugadores. Entérate: Fortnite: la temporada OG podría recibir contenido de esta serie de Netflix Video relacionado: Fortnite: ¿cómo se convirtió en el paraíso para los crossovers? Fortnite rompe récord de usuarios con el regreso de su mapa original De acuerdo con el sitio Fortnite.GG (vía Knoebel), la Temporada OG inició por todo lo alto en cuanto a número de jugadores. Al momento de escribir esto, el Battle Royale tiene la increíble cantidad de más de 3 millones de usuarios activos. Para ser exactos, la cifra es de 3,183,813 jugadores conectados. Lo más sorprendente es que el título superó su pico máximo de jugadores en toda la historia con el regreso de su mapa original. Gracias a esto, registró un total de 3,913,817 usuarios. Anteriormente, el pico máximo era de 2,342,751 de jugadores, cifra que se registró en octubre de este añ

