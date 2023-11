Foro abierto en Ágora de la Ciudad invita a círculo de lectura con perspectiva de género

La iniciativa Círculo de Lectura Tribu se dirige a personas jóvenes y adultas interesadas en conocer la literatura escrita por mujeres y, quienes a través de los textos reflexionan sobre las dinámicas sociales plasmadas en las obras y muchos ámbitos del mundo Contemporáneo, a través de un análisis con perspectiva de género.

La primera sesión tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre a las 16:00 horas, en la cual se comentará la novela "Las mujeres de la tormenta", de Celia del Palacio, reeditada por Editorial Planeta en 2019. Al tratarse de un espacio flexible,"Las mujeres de la tormenta" se trata de un libro que recorre varios siglos por las historias de diferentes mujeres.

La autora, Celia del Palacio, es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Pen Club Internacional. Entre sus temas de investigación destaca su interés por el fenómeno de la violencia contra los periodistas, el periodismo en México en los siglos XIX y XX y las relaciones entre la ficción y la historia.

novelas como "No me alcanzará la vida" (2008), "Adictas a la insurgencia" (2010), "Mujeres de la tormenta" (2012) y "Hollywood era el cielo" (2014). Participa en las sesiones del Círculo de Lectura Tribu, los primeros martes de cada mes, en punto de las 16:00 horas, en el foro abierto del Ágora de la Ciudad. La actividad es gratuita, con cupo limitado; personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8UYyknSwEGec2iYV9.

