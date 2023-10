“Five nights at Freddy’s” toma ventaja sobre Taylor Swift

Hermana de Octavio Ocaña lanza desgarrador mensaje por el segundo aniversario luctuoso del actor: "todavía se siente el dolor"

Poco importó que Five nights at Freddy’s se estrenara simultáneamente en cines y en streaming este fin de semana. Sus seguidores corrieron a los cines de todo el país para ver la adaptación del videojuego de terror en la pantalla grande, que recaudó 78 millones de dólares para colocarse hasta arriba de la taquilla de Norteamérica, se estimó el domingo.

Universal Pictures le apostó al día y hora de lanzamiento el fin de semana antes de Halloween y la distribuyó en 3 mil 675 cines en Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo la puso a disposición de los suscriptores de Peacock, el servicio de streaming por suscripción propiedad de NBCUniversal. headtopics.com

La película también se estrenó en 64 mercados a nivel internacional, en donde se anticipa que recaude 52.6 millones de dólares, sumando para la película 130.6 millones de dólares en su lanzamiento mundial, la mayor cantidad para un lanzamiento de horror este año.

“Fue un debut extraordinario”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional en Universal, y elogió a Blumhouse, los productores y el departamento de mercadotecnia del estudio por la campaña. “Nuestro departamento de mercadotecnia sigue siendo uno de los mejores superpoderes que tenemos en Universal”, comentó. headtopics.com

Se prevé que el segundo lugar, Taylor Swift: The Eras Tour, cruce los 200 millones de dólares a nivel mundial.

