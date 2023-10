¿Five Nights at Freddy’s tiene escena postcréditos?

Five Nights at Freddy’s se ha estrenado por fin en la pantalla grande y se perfila para ser un éxito masivo, a pesar de lo que dice la crítica. Muchos de los fans que planean ir al cine en estos días se preguntan si será necesario quedarse en los créditos para ver alguna escena extra y ya tenemos la respuesta.

Fue la misma directora de la película, Emma Tammi, quien confirmó que sí hay una escena postcréditos, por lo que desde antes del estreno de la cinta invitó a los seguidores a quedarse hasta el final para ver un extra que no se pueden perder.

“Estén atentos a los créditos, nunca se sabe lo que puede aparecer”, dijo la directora en el subforo de Five Nights at Freddy’s en Reddit. ¿Cuántas escenas postcréditos hay en Five Nights at Freddy’s? Hay solamente una escena postcréditos en Five Nights at Freddy's y aparece a la “mitad” de los créditos, por lo que será mejor que esperes unos minutos después de que termine la película para disfrutarla. headtopics.com

Cabe mencionar que esa es la única escena que aparecerá, ya que después de la secuencia sólo te encontrarás con más nombres de los encargados de la película. Si te urge correr al baño en ese instante, podrás hacerlo sin problema.¿De qué trata Five Nights at Freddy’s? La película nos contará la historia de Mike, quien ha vivido atormentado por una década debido a la desaparición de su hermano menor.

Como no encuentra otra opción, Mike decide alistarse como guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza y, en poco tiempo, se da cuenta de que está en su peor pesadilla. Así pues, la cinta se apega bastante a la obra original de Scott Cawthon y se basará en la primera entrega de la saga.Te recordamos que Five Nights at Freddy’s es clasificación PG13 (B en México) y tiene material que puede ser inapropiado para menores de 13 años. headtopics.com

