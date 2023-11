Five Nights at Freddy's: ¿por qué la adaptación fue amada por el público y despreciada por la crítica?

Luego de que los derechos de la adaptación pasaran de mano en mano, el proyecto se estableció en Blumhouse, lo que generó varias dudas pero también ciertas expectativas entre los fans.

También te puede interesar: Five Nights at Freddy's: Emma Tammi quiere hacer una secuela basada en el segundo videojuego 'Five Nights at Freddy's' no es la primera película que divide así a la crítica y al público Hace meses, el estreno de Super Mario Bros.

Razones por las que el público la amó En cambio, los fans del juego que llevan casi una década esperando esta película, simplemente disfrutan de otros detalles, como el diseño tan preciso de los animatrónicos, las referencias al canon, y hasta los cameos de aquellos jugadores de la vida real que crearon su fan base gracias a la saga.

La crítica especializada debe ser una guía no una imposición Cuando un fanático de superhéroes o videojuegos ve que la película que tanto esperaba obtiene una baja calificación de la crítica no duda en atacar a los especialistas, y aunque no se puede descartar que alguno de ellos no haga bien su trabajo (o que los espectadores sólo digan que una cinta es buena por llevar la contraria), lo cierto es que es importante reconocer que estos análisis...

