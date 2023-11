Five Nights at Freddy’s: estos youtubers tienen un cameo en la película, ¿los viste?

Afortunadamente, algunos de los creadores de contenido más populares de la comunidad de Five Nights at Freddy’s tuvieron una participación pequeña en el filme live-action. Eso sí, los espectadores deben prestar mucha atención para verlos en pantalla.

Eso sí, aún hay más sorpresas. Esto lo decimos porque los influencers 8-bit Ryan, Baz, Razzbowski, Dawko y FusionZGamer aparecen en fotografías en una vitrina que muestra a los empleados del mes de la pizzería Freddy Fazbear. Así pues, no actúan ni interpretan a un personaje.

De acuerdo con MatPat, Markiplier iba a interpretar a un guardia de seguridad que es secuestrado por los animatrónicos al inicio de la película de Five Nights at Freddy’s. Desafortunadamente, los fanáticos se quedaron con las ganas de ver este cameo en la gran pantalla.

Hablamos de El Mariana, popular streamer de Twitch que interpretó a Jeff en el doblaje al español latino de la película de Five Nights at Freddy’s. De igual manera, MAAU y Juan Guarnizo estuvieron muy cerca de formar parte del elenco de voces, pero rechazaron la oferta.

