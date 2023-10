Five Nights at Freddy's: ¿Cuál es la edad mínima para poder ver la película en el cine?

¿Lo compró? Se aclara situación entre el club de futbol “Notts Country” y Taylor Swift¿Pueden caer fragmentos en las tribunas en caso de choques en GP de México?, película de la saga de la franquicia de videojuegos, se estrenó el pasado 26 de octubre, donde miles de fanáticos asistieron a la función para disfrutar de la cinta.

No obstante, muchos se preguntan si es recomendable llevar a menores a presenciar la película; aquí te contamos.Se sabe que la película es apta para mayores de 13 años, pues aunque el videojuego tiene algunas escenas gore y de horror con imágenes explícitas, la directora Emma Tammi prefirió hacer llegar la historia también a los fans que son menores de edad.

