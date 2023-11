Fitch calcula pérdidas por 16 mil mdd tras huracán Otis en Guerrero

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los daños alcanzaron al 80% de los hoteles de la ciudad, 16 mil viviendas y 20 mil vehículos.Fitch explicó que la cobertura de seguros por daños en México tiende a limitarse a hoteles y complejos turísticos.

Al segundo trimestre de 2023, el 9% de las primas netas emitidas (PNE) de la industria aseguradora mexicana ascendieron a los 40 mil millones de dólares en seguros de daños, excluyendo un 19% de pólizas automotrices.representó solo un 1.8% del total del PNE a nivel nacional, con menos del 0.1% suscritos en Guerrero, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Además, precisó que las aseguradoras en México ceden una proporción de los riesgos catastróficos a reaseguradores para limitar las pérdidas netas retenidas, lo que les supone una “exposición baja”; aunque, dijo, “es más probable que las empresas aseguren el riesgo hidrometeorológico”.

El gobierno mexicano estimó este miércoles en 61 mil 313 millones de pesos (más de 3 mil 400 millones de dólares) el costo para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero tras el impacto del huracán Otis, luego de siete días de su impacto. (EFE)

