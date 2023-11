Fiscal de Zacatecas renuncia dos años antes de concluir su periodo por esta razón

En lo que el Congreso local elige a su sucesor, Juan Carlos Valdivia, vicefiscal de Investigación, estará a cargo.El gobernador del estado, David Monreal, informó que aún se analizan perfiles de los aspirantes para asumir el cargo de la fiscalía y pidió este martes que se entregue un informe detallado de sus acciones.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROCESO: Renuncia Fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo; acusan que deja el cargo 'sin rendir cuentas'En la sesión de este martes del Congreso del Estado se dio lectura y admitió la renuncia irrevocable presentada por el fiscal zacatecano, misma que surtirá efecto a partir del primero noviembre.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

MILENIO: Senadora del PT pide que CNDH atraiga caso de mujeres acosadas en C5 de ZacatecasGeovanna Bañuelos acuso la inacción de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Así fue el Desfile de Día de Muertos en ZacatecasSe realizó la representación prehispánica denominada “Hasta tu Muerte o la Mía”, célebre frase de uno de los seis pueblos pertenecientes al grupo de los chichimecas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Alcalde de Asientos denuncia que Zacatecas cobra predial de algunas comunidades del municipioAlcalde del municipio de Asientos asegura que alrededor de mil 500 personas pagan sus impuestos en Zacatecas pese a vivir en Aguascalientes

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Armas impresas 3D, la nueva herramienta que estaría usando el crimen organizado en ZacatecasLos manuales y materiales para fabricar un arma pueden ser adquiridos desde Internet, señala el gobernador David Monreal

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Aumenta uso de armamento fabricado con impresoras 3D entre delincuentes en ZacatecasEsto no está tipificado y regulado en la ley, a veces con detalles muy sencillos eluden a la justicia dijo Monreal Ávila

Fuente: Milenio | Leer más ⮕