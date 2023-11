Firman ITEI y Canaco convenio a favor de la transparencia en Jalisco

​El Objetivo El objetivo de este convenio es garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental así como a la protección de datos personales, proceso que se puede llegar a interrumpir por la opacidad y la corrupción tanto por las instituciones públicas como por las privadas, señaló Olga Navarro, por lo que hizo un llamado a las empresas a respetar la ética empresarial.

