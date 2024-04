Final Fantasy VII Rebirth no logra vender bien en el mercado

De acuerdo con los reportes de periodistas e insiders, Final Fantasy VII Rebirth no la está pasando bien en el mercado tras su lanzamiento pese a ser uno de los juegos mejor calificados de este año. Aunque Square Enix no ha compartido información oficial, especialistas en el sector con acceso a información sobre ventas confirman que el RPG no ha vendido bien y su situación es tan poco favorable que incluso un juego de nicho de Nintendo tiene mejores resultados.

Ahora bien, no se puede hacer propiamente una comparativa de ventas debido a que Square Enix no ha proporcionado datos oficiales sobre Final Fantasy VII Rebirth. Sin embargo, hay datos e información que permiten dar cuenta de la situación de ambos juegos.

Final Fantasy VII Rebirth Ventas Pikmin 4 Nintendo Juegos

