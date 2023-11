Filtran supuesta conversación de Eduin Caz coqueteando con chica trans: 'estás guapísima'

la revista TvNotas asegura que el cantante habría contratado a una chica trans para pasar unos días en Tijuana.quien de acuerdo con la revista, prestó sus servicios al intérprete de"Ya supérame",“Voy a Ciudad de México o vienes a Tijuana, yo te mando los boletos de avión si quieres y acá te pasas unos días, mami”,“Pues no conozco Tijuana la verdad, sí me gustaría conocerlo, pero más a ti”.

"Y por favor dejen de estarme molestando con esas tonteras de chismes que estoy buscando cómo ayudar a mi gente de Acapulco",A través de redes sociales, el cantante recibió apoyo de sus seguidores, quienes le sugirieron no hacer caso a las críticas:

"No hagas caso a comentarios, usted sólo llene su avión de víveres para los afectados y váyase para Acapulco, que hay mucha gente que necesita esa ayuda. Que se vea que en realidad quiere ayudar", Acusan a exesposa de Eduin Caz de llegar a palenque y quitar a fans de primera fila para sentarse ella | VIDEO

"Ánimo bro, la gente siempre va a hablar y muchas gracias por tu apoyo para Acapulco","Sabía q no podías quedarte atrás, con el apoyo para nuestros hermanos Acapulqueños","Dios te bendiga y muchas gracias por tu buen corazón. Ojalá México contará con más gente como tú","Tienes razón, hay cosas mas importantes que hacer por acapulco.

