Filtraciones revelan detalles sobre los nuevos Samsung Galaxy S24

En el mundo Android, siempre será relevante lo que el fabricante surcoreano tiene preparado para asaltar la gama alta, sobre todo en una época en la que tantas otras compañías están realizando un excelente trabajo. Si bien todavía quedan algunos días para conocer todas sus características de manera oficial, también es cierto que Samsung, de nueva cuenta, no ha podido frenar las filtraciones en torno a sus nuevos terminales.

Desde hace meses conocemos un buen número de Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra. Son esas filtraciones las que nos han permitido conocer que la línea Samsung Galaxy S24 apostará, más bien, por una. En la industria tecnológica impera el 'Si funciona, no lo toques', y la realidad es que los dispositivos predecesores ya eran unos de los mayores referentes de la gama alta. Por lo tanto, no esperes novedades fuera de lo habitual. Otro tema que no se puede dejar de lado es que, nos guste o no, la industria de la telefonía alcanzó un momento de madurez plena desde hace años. El margen de mejora es mínimo y los fabricantes están optando por estrategias más continuistas





