FGJEM ofrece 600 mil pesos de recompensa por pareja que habría asesinado a una mujer e hijo

Ambos son investigados, de igual manera, por el delito de violencia familiar en agravio de su propio hijo de 8 meses de edad. Más tarde, el esposo de Violeta localizó, en el estacionamiento de una tienda comercial del municipio de Ixtlahuaca, el vehículo en el que viajaba su familia, mientras la menor de cinco años fue hallada en el domicilio de la pareja por quien se pide recompensa.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se determinó como causa de la muerte asfixia por estrangulación armada en contra de la mujer y asfixia por sofocación en agravio del niño.

En algún momento, prosigue,"Carlos Javier 'N' presuntamente realizó actos de abuso sexual contra la niña de 5 años, de lo que se percató V.L.E.G., quien lo increpó y éste la habría agredido ocasionándole la muerte, al igual que al hijo de esta mujer, hechos cometidos con la probable complicidad de Mariel 'N'".

