Fernando Tapia provoca el primer gol para Brasil en las Semifinales de los Panamericanos

A pesar de que México comenzara con la derrota en el inicio del encuentro, el Tricolor no bajó los brazos, pues Mycael Pontes junto con Rafa Fernández han sido los encargados de estar cerca de abrir el marcador para el conjunto nacional. Con este resultado, la selección que dirige Ricardo Cadena estaría compitiendo por la medalla de bronce, siendo los Estados Unidos el rival con el que se estarían enfrentando en el siguiente partido.

