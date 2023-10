Fecha en la que debe estar puesta la ofrenda de Día de Muertos

Cada uno de los elementos que conforma la ofrenda tienen un significado y un motivo por el cual deben estar en la mesa.

Por eso, para que no le falte nada a la tuya, te decimos cuándo debes poner y quitar tu altar, qué debe llevar y por qué se debe p

Leer más:

Milenio »

Día de Muertos en México: No sólo en la ofrenda, el Cempasúchil también lo puedes usar...En México hay 35 especies de las 48 existentes en el continente americano Leer más ⮕

¿Por qué debes poner agua en la ofrenda de Día de Muertos?Las ofrendas y altares para el Día de Muertos tienen elementos fundamentales y en MILENIO te diremos por qué es importante que la pongas. Leer más ⮕

¿Qué significa cada elemento de la ofrenda de Día de Muertos para los mexicanos?El Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México, es una celebración que honra y recuerda a los seres queridos que han fallecido. Esta festividad, con raíces en la herencia pre… Leer más ⮕

Altar de muertos para mascotas: 10 ideas para la ofrenda de perros y gatosLa tradición de Día de Muertos no se limita solo a los seres humanos, muchas familias también dedican un altar de muertos a sus mascotas Leer más ⮕

El postre tradicional que no debe de faltar en tu ofrenda del Día de MuertosEl altar para nuestros seres queridos tiene que tener todos los platillos que les gustaban y también este dulce mexicano Leer más ⮕

Perro se come ofrenda de altar de muertos: 'No es un chico malo'Perro se come croquetas de ofrenda en altar de muertos; video viral Leer más ⮕