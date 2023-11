Fatal accidente en la Pachuca-Tulancingo deja 1 muerto y 2 heridos

El segundo conductor del auto particular, lamentablemente perdió la vida dentro del vehículo. Por lo anterior, se solicitó la presencia de agentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de(PGJEH) para que se realizará el peritaje correspondiente y deslindaran responsabilidades. Asimismo, se espera el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para integrar la carpeta de investigación.

Dos personas más resultaron con lesiones, entre ellas un menor de edad; ambos trasladados al hospital Foto. Especial Las autoridades laboraron en el sitio durante un par de horas para retirar las unidades, limpian la carretera y dar paso al tránsito vial en su flujo habitual. Elementos de Seguridad Pública reiteran el llamado a los automovilistas para circular con precaución sobre las diferentes vialidades del estado. Así como el uso de medidas de seguridad y respeto a señalamientos viales y límites de velocidad.

