Fans de San Luis llaman 'vendido' y lanzan dólares a André Jardine

,El duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2023 reencontró al estratega brasileño con su exaficionados, pues hay que recordar que dejó la dirección técnica del cuadro potosino ya que había comenzado el torneo por lo que no se la perdonaron.

,Al tiempo que Jardine salió a la cancha, los fans potosinos comenzaron el grito de '¡vendido! ¡vendido!' y también lanzaron decenas de dólares falsos haciendo alusión de que se había ido a las Águilas por el salario que le ofrecieron.

,El brasileño llegó para el Clausura 2022 a la dirección técnica del Atlético de San Luis y los dirigiró durante tres torneos para dejar un saldo de 54 partidos disputados con 18 triunfos, 14 empates y 22 derrotas.

