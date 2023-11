"Que lamentable, creí que Jisoo era original","La canción de Mel es mucho mejor","Perdón Jisoo, pero 'Play date' es un temazo" y"No es verdad, la canción de Melanie no es un flop y la de Jisoo sí y soporten", fueron algunas de las reacciones de los internautas tras escuchar el supuesto plagio de la cantante surcoreana..

Tras las acusaciones contra la intérprete de"FLOWER", sus fanáticos se han lanzado a defenderla, pues afirman que el video que circula en redes sociales no es una canción original de"Esa canción no existe, así que dejen de acusarla","¿Quién les explica que es un edit?","Jisoo solo tiene dos canciones, esto es una edición" y"JAJAJA que tontos, no es real", fueron algunos de los comentarios de BLINK.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RECORD_MEXICO: Lluvia afecta programación del programación del WTA Finals CancúnEl juego entre Krawczyk y Schuurs contra Melichar-Martínez y Perez fue reprogramado

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Daniel Martínez tras su descalificación en los Panamericanos 2023: "Con Ana Guevara no hablo"El fondista señaló que la titular de la Conade no ha tenido acercamiento con los atletas mexicanos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Las Amazonas buscan abrir camino para las nuevas generaciones en el futbol femenilMilagros Martínez, Maricarmen Reyes, Nayelli Rangel y Cristina Ferral presidieron el primer foro Amazonas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Daniel Martínez tras descalificación en Panamericanos: "Con Ana Guevara no hablo"El fondista señaló que la titular de la Conade no ha tenido acercamiento con los atletas mexicanos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Fernando Martínez arremete contra Ana Gabriela Guevara luego de su descalificación en PanamericanosEl corredor mexicano esperará a la decisión final para saber si su medalla le será retirada.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: México sigue con sequía en los Juegos Panamericanos tras descalificación de Daniel MartínezLa delegación mexicana no ha podido superar los 35 oros y ya fue superado por Brasil y Canadá

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕