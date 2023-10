Familias racionan en Acapulco; se bañan en el río

Ante la escasez de agua en el puerto de Acapulco, decenas de personas llegan al río que atraviesa la colonia Caravana —por el que normalmente corren aguas negras— para bañarse y lavar su ropa.

En colonias como Costa Azul, Praderas de Puerta Azul, Cerrada de Puebla, Vacacional, Renacimiento y Colosio siguen las filas de personas buscando agua, comida y albergue para pasar la noche. La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Costa Azul, se convirtió en un albergue en el que a diario llegan decenas de personas para conseguir agua, comida y medicamentos.

"Nuestro puerto de Acapulco está en alerta extrema, pero tenemos un mensaje de esperanza. Esta situación es muy difícil, complicada, pero no es para ponernos tristes, no es para vivir en la preocupación, caer en la desesperación, sino es para que podamos realmente echarnos ánimo y poder levantarnos juntos", expresó.

Se formó desde las cinco de la mañana. "Es la primera vez que vengo por agua. No hemos recibido nada de ayuda y el huracán se llevó mi casa, no me quedó nada", refirió. Es un cauce por el que normalmente corren aguas negras, pero al no haber en este momento desembocadura de las mismas, baja agua cristalina de la parte alta del lugar.

Jovita pidió al gobierno municipal que abra fuentes de trabajo para la limpieza de calles y reactivar la economía del puerto, "ya que hay personas que perdimos todo y necesitamos empezar desde abajo, empezar a levantar Acapulco para que también nosotros estemos bien, porque si no ayudamos a Acapulco, nosotros no vamos a estar bien", dijo.

