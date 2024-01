Familia venezolana detenida en México mientras intentaba solicitar asilo en Estados Unidos

La familia de Daniel Bermúdez huyó de Venezuela y se dirigía a Estados Unidos para solicitar asilo cuando funcionarios de inmigración detuvieron el tren de carga en el que viajaban a través de México. Su esposa trató de explicar que su familia tenía permiso para ir a Estados Unidos.

En cambio, la llevaron en avión a la frontera sur de México como parte deAdemás de obligar a los migrantes a bajarse de los trenes, Bermúdez dijo que su esposa fue separada de la familia cuando habló con las autoridades mientras él se ocupaba del hijastro y sus pertenencias. Quería huir, pero ella le dijo que no debían hacerlo porque habían seguido el procedimiento correcto al concertar una cita con las autoridades de inmigración estadounidenses. “Me detuvieron y me deportaron en la frontera, ¿puedo pedir una cita en CBP One?" Respondemos tus preguntas de inmigración “Le dije: 'No confíes en ellos'. Escondámonos en la maleza'”, contó Bermúdez, y agregó que otros migrantes habían huido. Recordó que ella le dijo: “¿Por qué nos envían de regreso si tenemos una cita?





Univision » / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Delegación de Estados Unidos busca acciones antinmigrantes en MéxicoEl gobierno mexicano recibe una delegación de alto nivel de Estados Unidos para discutir acciones antinmigrantes y controlar el flujo de migrantes en la frontera

Fuente: lajornadaonline - 🏆 54. / 51 Leer más »

México y Estados Unidos acuerdan medidas para atender el flujo migratorioLos gobiernos de México y Estados Unidos acordaron tomar nuevas medidas para atender el flujo migratorio y reforzar el combate al tráfico de personas.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Extradición de Leonard 'Fat Leonard' Francis a Estados UnidosLeonard 'Fat Leonard' Francis, contratista de defensa condenado por sobornos, es extraditado a Estados Unidos.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Trump critica el flujo de inmigrantes en Estados UnidosEl presidente Trump critica el número récord de inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin un estatus legal inmediato y utiliza palabras similares a las de Adolf Hitler al reprender al equipo de Biden por el flujo de inmigrantes.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Récord histórico de casos pendientes en la Corte de Inmigración de Estados UnidosEl número de casos pendientes en la Corte de Inmigración de Estados Unidos ha superado los 3 millones, mostrando el colapso del sistema migratorio. Los datos más recientes revelan que el atraso ha aumentado en un millón en solo 12 meses.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Informe de la Sedena revela presencia de La Familia Michoacana en el Estado de MéxicoLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó un informe en el que se identifica la presencia de La Familia Michoacana en 44 municipios del Estado de México. El informe fue presentado en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2020.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »