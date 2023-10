Familia de 'El Costeño' se vio obligada a saquear alimentos tras la devastación del huracán Otis

Galilea Montijo ayuda a damnificados en Acapulco con su celular y la cámaraSentidos Opuestos envía amor a las víctimas del huracán "Otis"Fue en"De primera mano" donde el humorista contó que su restaurante"Siete Leguas", ubicado en Blvd.

Visiblemente consternado, Carranza compartió:"Acabo de colgar con uno de mis cuñados para que me dijeran cómo están. Por fin me pude comunicar con la familia y me dicen que la casa de mi mamá está devastada, al igual que las casas de dos de mis hermanos; solamente una casa de uno de mis hermanos tuvo daños menores".

Además, relató que una de sus sobrinas resultó herida cuando una ventana estalló, y los cristales le cayeron en el cuerpo."Tuvieron que suturarla, y la tienen en proceso de recuperación".A pesar de la devastación, Carranza expresó su gratitud de que no hubiera pérdidas humanas en su círculo cercano, ya que todos sus conocidos que residen en Guerrero se encuentran a salvo. headtopics.com

En los últimos informes proporcionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció que hasta el momento se han registrado 27 muertes debido a este fenómeno natural. Con respecto a esta tragedia, Carranza lamentó profundamente los estragos en el puerto de Acapulco y otras áreas, así como la difícil situación que están atravesando las víctimas. Recordemos que después de que el huracán"Otis" tocara tierra en la madrugada del pasado 25 de octubre, se vio interrumpida la telefonía, el internet y otros servicios.

En un gesto de solidaridad,"El Costeño" informó que está organizando una colecta de víveres y recursos para las víctimas y alentó al público a marcar los productos donados y borrar los códigos de barras para evitar que sean utilizados con fines políticos. headtopics.com

Leer más:

El_Universal_Mx »

El Costeño confiesa que su familia tuvo que saquear comida tras el huracán Otis: 'perdón'En entrevista con el programa 'De Primera Mano', Javier Carranza, nombre real del comediante, reveló cómo está viviendo su familia tras el desastre. Leer más ⮕

Andrea Legarreta teme por su familia, se quedaron atrapados en Acapulco tras el paso de OtisLa conductora del matutino "Hoy" compartió un alarmante mensaje a través de sus redes sociales con el que agradeció las muestras de apoyo Leer más ⮕

Roberto Palazuelos no sabe qué pasó con su familia en Acapulco tras furia del huracán 'Otis'El actor y otros famosos como Andrea Legarreta, están preocupados por la situación en el puerto Leer más ⮕

Otis destroza Acapulco y deja a decenas de miles sin empleoEl huracán terminó con la vida de 27 personas informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; la Costera Miguel Alemán y la zona Diamante donde se concentran decenas de centros de hospedaje, lucen destrozada por los vientos con los que los azotó... Leer más ⮕

Acapulco: el antes y después de la ciudad tras paso del huracán Otis (fotos y videos)Usuarios de redes sociales compartieron la devastación que causó el huracán Otis en plazas comerciales, hoteles y calles de Acapulco, Guerrero Leer más ⮕

Telmex restablece red de telecomunicaciones tras paso del huracán “Otis” en AcapulcoEn sus redes sociales dijo que su red dorsal de telecomunicaciones quedó restablecida Leer más ⮕