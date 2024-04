Falso que el Ejército se unió a las protestas de las bandas de música en Mazatlán

03/04/2024 11:38 a. m.

El video donde se observa a militares tocando música de banda se grabó previo a las protestas de las bandas de música locales. El clip en el que se observa a uniformados interpretando música de banda circula desde febrero de 2024, fecha en la que aún no iniciaban las manifestaciones. El video que desinforma en TikTok cuenta con más de 230 mil me gusta, mientras que otro en el que se afirma además que fue el presidente López Obrador quien envió al ejército, acumula más de 16 mil me gusta. El video original, que muestra a militares interpretando música de banda en el malecón de Mazatlán, fue publicado el 8 de febrero de 2024 por el usuario 'jaurebanders' en TikTok, con el texto 'Mazatlán el único lugar donde te encuentras esta chulada' (sic).

Ejército, Protestas, Bandas De Música, Mazatlán, Desinformación, Tiktok