Falsa, versión de que Guardia Nacional impide el paso de particulares con despensas a Acapulco

El UNIVELSAL constató que la Guardia Nacional permitió el libre tránsito de personas solidarias con la intención de entregar víveres a los damnificados por el huracán "Otis"¡Triunfa el amor! Parejas se comprometen en el Gran Premio de México y hay videoConfusión con cambio de horario "despierta" memes: “¿qué hora es en México?”- El rumor de que elementos federales de seguridad asaltan o bloquean el paso de...

“Entré antier, cuando todavía estaba más cerrado el paso en la Costera, traje un par de garrafones, seis paquetes de papel de baño y toallas, comida para bebé, enlatados y sopas, para los vecinos de mi mamá en el fraccionamiento Joyas Diamante. Nadie me detuvo, ni me revisaron la cajuela.

“Un adulto puede aguantar el hambre, los niños no”; habitantes de Coyuca, Guerrero, olvidados tras paso de “Otis” “Creo que es fácil caer en pánico e infundir noticias de este tipo porque pudo haber alguna situación, pero son muchos carros los que entran, incluso con reporteros, con gente que viene a ver sus casas o departamentos y pasan libres”, dijoKarla Juárez, procedente de Coyoacán, en la Ciudad de México, trasladó cuatro costales de croquetas hasta el puerto, para alimentar a perros callejeros o que pudieron quedar sin casa tras el huracán. headtopics.com

“Vine a ver a mis papás, a ellos les hace compañía 'Mimí' y me fui a comprar alimento, también traje unas latas para gato y atún porque creo que nadie está poniendo mucha atención en los animales de compañía.

“Mi viaje fue tranquilo. Cuando entré a Acapulco me detuvieron para preguntarme a qué colonia iba, porque llegué en plenos saqueos, solo me dijeron que me fuera con cuidado. Ahorita nos estamos cuidando de los robos a casas, los vecinos hacen guardias”, comentó al conversar con esta casa editorial. headtopics.com

Rosa Icela Rodríguez: Sedena, Guardia Nacional y Marina entregan víveres a damnificados de AcapulcoSe conformó el Centro de Mando para la Atención de Efectos del Huracán Otis en colaboración con la Secretaría de Gobernación Leer más ⮕

Joaquín Sabina dedica solidario mensaje a Acapulco desde el Auditorio NacionalEl cantante español tuvo una presentación ante 10 mil personas en el Coloso de Reforma; dedicó un mensaje a los damnificados por el huracán Otis Leer más ⮕

Ejército y Guardia Nacional toman control de apoyo para damnificadosCFE y Conagua siguen labores para restablecer al 100 el servicio;establecen 2 puentes aéreos, uno para llevar las donaciones y otro para transporte; dan 7 mil 500 despensas Leer más ⮕

¿Qué sucedió en enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados en Pénjamo?Un enfrentamiento en Pénjamo resulta en la incautación de armas y una camioneta, con autoridades en búsqueda de agresores aún en fuga Leer más ⮕

¿Qué sucedió en enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados en Pénjamo?Un enfrentamiento en Pénjamo resulta en la incautación de armas y una camioneta, con autoridades en búsqueda de agresores aún en fuga Leer más ⮕

Autoridades localizan con vida a 20 personas desaparecidas en AcapulcoElementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo evacuaciones en la Central de Abasto, de Acapulco. Leer más ⮕