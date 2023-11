Fallece Stephen Kandel, escritor de televisión clásica

Es un día triste para los amantes del guionismo en la industria del entretenimiento estadounidense. A través de The Hollywood Reporter se informa la muerte de Stephen Kandel, entrañable escritor que dio forma y sentido a algunas de las historias más recordadas de la televisión clásica. Aunque su muerte aconteció varias semanas antes, la familia de Kandel comunicó la noticia hasta ahora, dejando un gran vacío entre las grandes figuras del arte de escribir para la pantalla chica.

No te pierdas: Fallece John Bailey, director fotografía y presidente de la Academia De acuerdo con THR, Kandel falleció el pasado 21 de octubre a la edad de 96 años por causas naturales; fue su hija quien anunció el deceso a la prensa. Entre los títulos más destacados en los que trabajó encontramos a Star Trek, Batman, Barnaby Jones, Mannix, MacGyver, The Rogues, Gidget, I Spy, Ironside, The Wild Wild West, It Takes a Thief, Dan August, The New Mike Hammer, Mission: Impossible, Room 222, The Magician, Medical Center, Cannon, Hawaii Five-O and Hart to Hart, The Millionaires y la muy recordada Sea Hun

:

MİLENİO: En Veracruz, joven muere en accidente carretero cuando se dirigía a su escuelaJoven universitario fallece en accidente de motocicleta rumbo a la UPAV en Tatahuicapan, Veracruz.

Fuente: Milenio | Leer más »

RECORD_MEXİCO: NFL: Fallece el exjugador D.J. Hayden en un accidente automovilísticoEl esquinero fue jugador de Raiders, Lions, Jaguars y Commanders

Fuente: record_mexico | Leer más »

PERİODİCOCORREO: Motociclista fallece tras ser arrollado por un tráiler en IrapuatoA unos metros de Purísima del jardín el conductor de un tráiler lo impactó, lo arrastró unos 100 metros y terminó recostado sobre la carretera

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »

TOMATAZOSCOM: Fallece John Bailey, director fotografía y presidente de la AcademiaBailey fue elegido por primera vez miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia en 1996, sirviendo en varios periodos hasta su elección como...

Fuente: TomatazosCom | Leer más »

TOMATAZOSCOM: Fallece John Bailey, icónico director de fotografía en HollywoodBailey fue elegido por primera vez miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia en 1996, sirviendo en varios periodos hasta su elección como...

Fuente: TomatazosCom | Leer más »

TUDNMEX: Fallece el futbolista ghanés Raphael Dwamena durante un partido en AlbaniaEl exjugador de equipos como Salzburgo y Levante falleció tras desplomarse este sábado en un partido de la Superliga albanesa.

Fuente: TUDNMEX | Leer más »