Fallece niña broncoaspirada en casa-hogar de Nueva Rosita

El incidente fue detectado de inmediato por la Subprocuraduría de la Región Carbonífera, que recibió un informe oportuno por parte del personal del Centro sobre el traslado de la niña al Hospital General de la localidad.

La PRONNIF ha manifestado su compromiso de continuar colaborando de manera interinstitucional en las investigaciones pertinentes y reafirma su responsabilidad de velar por la integridad física y psicológica de los niños y niñas bajo la custodia de centros de asistencia social.

Tras el fallecimiento, el cuerpo de la niña fue trasladado al anfiteatro de una funeraria local, donde personal de la PRONNIF estuvo presente. El médico legista y peritos de la Fiscalía llevaron a cabo la necropsia para determinar la causa de su muerte.

