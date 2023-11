Faci Leboreiro crea un Design House con concepto de salón de café

Agregó que usaron corteza de árbol de Huatan que al pisarla genera la sensación de estar en un campo de plantación y que da una textura de crujido al pisarla; asimismo vemos un papel tapiz Les Muses en un tono rojo, el plafón de hojas de la artistaos recubrimientos de porcelanato de Cesantoni, la mesa de Xtone de Porcelanosa y un precioso libro de la“El plafón es una instalación de arte que se llamay son hojas de papel mojadas en café.

El Salón de Café es un espacio acogedor que nos invita a vivir el momento y despertar todos nuestros sentidos. Foto: Luis Gallardo LGM Studio El color es otro elemento clave dentro de este espacio. Los tonos beige, verdes y matices rojizos le dan personalidad a esta propuesta y el arquitecto nos menciona la importancia del color.

“La cromática, en tonos morados, en cafés, en ocres ayuda a que sea acogedor. Al contrario de lo que la gente piensa a veces, que el color claro da luz y se ve amplio, yo creo que el color te ayuda a que sea más acogedor y más íntimo. Yo recomendaría que se atrevan con el color”. es una experiencia increíble para encontrar inspiración y para todos aquellos amantes del diseño.

“Se ven diferentes propuestas de diseño, no siempre se tiene la oportunidad de visitar ese tipo de casas con tanto diseño y arquitectura junta. Explorar los espacios interiores, pero también disfrutar los exteriores, hay un jardín increíble donde puedes comprar tu café y pan, comértelo en las mesitas de afuera. También hay una tienda de diseño. Es una experiencia muy divertida".

