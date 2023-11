Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024. Ve los precios de los boletos y la fecha de la preventa

a los aficionados interesados en adquirir entradas para la carrera del próximo año queAdemás, el México GP realizará las siguientes acciones con el fin de incentivar, para que así más aficionados tengan la oportunidad de disfrutar del evento:Garantizamos boletos para cada una de las etapas de ventaNO se venderá en centros Ticketmaster, ni en la taquilla ubicada en el Palacio de los Deportestiene la posibilidad de realizar hasta cuatro mil transacciones...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: Taxista intentó cobrar 18 mil pesos a ‘influencer’ por llevarla al Gran Premio de MéxicoLa colombiana Sara Orrego se quejó de que la policía dejara ir al taxista sin fincarle responsabilidades por el presunto intento de robo

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Helmut Marko gana apuesta a Lambiase gracias a Verstappen en el Gran Premio de MéxicoEl asesor deportivo de Red Bull siempre tuvo la confianza en el piloto neerlandés, por lo que no dudó en apostar a su favor en la primera curva.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Gran Premio de México 2024: Revelan los precios de los boletosEl Gran Premio de México 2024 reveló los precios de los boletos; aquí te decimos cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Revelan los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2024Los aficionados de la Fórmula 1 podrán adquirir sus entradas desde el próximo 13 de noviembre

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Gran Premio de México 2024: Precios y fechas de venta de boletosTambién se llevó a cabo la revelación del póster oficial para la carrera de 2024 en tierras mexicanas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MILENIO: Revelan el póster del Gran Premio de México 2024Conoce cuál es el póster oficial del Gran Premio de México 2024, donde destaca una águila real.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕