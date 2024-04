Exposición de Damien Hirst en la Galería Hilario Galguera

Un biosistema de cristal donde se puede ver una cabeza de vaca con un charco de sangre mientras larvas de moscas esperan salir para comer, pero una luz destellante las atrae a morir. Es una pieza “viva” que reflexiona sobre el ciclo de la vida y la muerte.Su nombre es A Hundred Years (1990) y es una de las obras centrales de la exposición New Spot Paintings & A Hundred Years , del polémico Damien Hirst (Bristol,1965), que se presenta en la Galería Hilario Galguera .

Se trata de la tercera exposición del artista en ese lugar, la primera fue en 2006, The Death of God, y la segunda en 2010, se llamó Dark Trees. El galerista Hilario Galguera fue el guía para presentar la muestra que se compone de tres instalaciones especiales para el inglés: una es A Hundred Years (1990), las otras son I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone y One to One, Always, Forever, Now, ambas de 199

Exposición Damien Hirst Galería Hilario Galguera A Hundred Years Instalaciones Especiales

