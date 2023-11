Exposición de Carlos Pellicer López en el Seminario de Cultura Mexicana

He encontrado mucha libertad en estos términos y espero que al visitante le guste esta manera de recordar los paisajes. Carlos Pellicer López tiene tanta vida interior que la usa para pintar exteriores. La paradoja se explica de este modo: sus paisajes son el complemento de un artista que no deja de pensar. Cada cuadro proviene de un largo diálogo con las circunstancias que lo hicieron posible. No estamos ante espacios ficticios, sino reflexionados. El pintor transforma experiencias en colores.

La naturaleza es en este caso un desafío mental; Pellicer López no retrata: interpreta. Este fragmento del ensayo escrito por Juan Villoro es parte del catálogo ilustrado que acompaña la muestra Desde la ventana, misma que es presentada por última semana en el recinto del Seminario de Cultura Mexicana. En este espacio, el artista Carlos Pellicer incluye pinturas de formato mediano y grande, en las que explora el paisaje, género recurrente en su trabajo pictórico y realizadas con encáustica, la técnica de su predilección

:

MİLENİO: Denuncian varias irregularidades al interior de la Secretaría de Cultura en GuadalajaraIntegrantes del Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco se manifestaron a las afueras del Teatro Degollado

Fuente: Milenio | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Auditoría señala inefectividad en cuatro programas de CulturaPoca participación docente y bajo nivel de actualización en los planes de estudio en las escuelas dependientes de Cultura, así como falta de trabajo para establecer mecanismos de control y planeación, son algunas de las observaciones.

Fuente: El Economista | Leer más »

HOLAMEXİCO: El Rey Carlos III celebra su cumpleaños 75 en el Palacio de BuckinghamEl Rey Carlos III celebra su cumpleaños 75 en el Palacio de Buckingham. A pesar de la felicidad, también hay detalles que atenúan su alegría, como la partida de su madre y las especulaciones sobre su relación con su hijo menor.

Fuente: holamexico | Leer más »

MEDİOTİEMPO: Carlos Salcedo sorprendió en partido de NBA con outfit de casi un millón de pesosEl futbolista vio el duelo entre Magic y Hawks de la NBA que se disputó en la Arena Ciudad de México.

Fuente: mediotiempo | Leer más »

RECORD_MEXİCO: Juan Carlos Cacho reconoció el dominio de América sobre su equipo: 'No perdonan'El entrenador de las Tuzas admitió que cometieron muchos errores que les costó muy caro

Fuente: record_mexico | Leer más »

EL_UNİVERSAL_MX: Lamentan el fallecimiento de empresario y deportista olímpicoCarlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, y Carlos Padilla, ex presidente del Comité Olímpico Mexicano, lamentaron el fallecimiento de, empresario y deportista olímpico, cuyo fallecimiento se informó este fin de semana.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »