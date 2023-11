Exigen Vecinos Reabrir Retorno en Av. Nogalar y Félix U. Gómez

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Vecinos de la colonia Alta Cuauhtémoc de Acapulco piden ayuda; comen una vez al díaHabitantes de distintas colonias del puerto de Acapulco todavía no reciben la ayuda suficiente tras el paso del huracán "Otis"

MILENIO: Habitantes de Oxchuc, Chiapas, exigen a autoridades levantar bloqueos carreterosHabitantes del municipio Oxchuc, en Chiapas exigen a las autoridades el levantamiento de los bloqueos carreteros en la zona, argumentan afectaciones.

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

LASILLAROTA: Con caravana cultural en Pachuca exigen pago de salarios vencidos de maestrosEstudiantes, docentes y padres de familia de la zona norponiente de la capital del estado se dieron cita en Plaza Independencia

ALCALORPOLITICO: Diputada exigen a la presidenta del Congreso disculparseLa diputada federal Itzel Domínguez Zopiyactle alzó la voz desde el Congreso de la Unión para exigir a la presidenta del Congreso de Veracruz, Margarita Corro, respetar a los indígenas, exhortándola a discu...

EL_UNIVERSAL_MX: Vecinos hallan 2 cuerpos encobijados en Minas de Tecolote, NaucalpanPolicías estatales y municipales llegaron a las calles de Acción Técnica y Relaciones en Minas Tecolote donde constataron la presencia de los cadáveres tirados en la vía pública

