Exigen Seguridad Ante Alza de Robos y Asaltos

ALCALORPOLITICO: MORENA ya anda en campaña, acusan partidos ante INE; exigen “cancha pareja”En la sesión de instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para el inicio formal del proceso electoral federal, los partidos políticos pidieron al Instituto “cancha pareja para todos”. ...

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEOS: ¡Aquí espantan-tan-tan! Vuelve la Rodada del Terror a recorrer la CDMXLa secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo ante la rodada

MILENIO: Habitantes de Oxchuc, Chiapas, exigen a autoridades levantar bloqueos carreterosHabitantes del municipio Oxchuc, en Chiapas exigen a las autoridades el levantamiento de los bloqueos carreteros en la zona, argumentan afectaciones.

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

ALCALORPOLITICO: Exigen a Margarita Corro disculparse con indígenas de Tierra BlancaLa diputada federal de MORENA por el distrito de Zongolica, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, exhortó a la presidenta del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, a disculparse públicamente con los pobladores chin...

MILENIO: Exigen justicia por joven de Saltillo que murió tras asistir a fiesta de Halloween en MonterreyJuan Pablo Berlanga Sánchez, de Saltillo, fue encontrado sin vida tras asistir a una fiesta de Halloween en Monterrey.

